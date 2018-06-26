В Самарской области сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семейную пару и ребенка

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Ночью в Тольятти, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым в одном из домов по улице Уральской.Стражи правопорядка незамедлительно проследовали к месту происшествия. Дым шел из окон первого и второго этажей строения.Стоящие возле ограды местные жители пояснили сотрудникам Росгвардии, что в доме проживает пожилая семейная пара. На крики, звонки и стук в ворота хозяева домовладения не реагировали.Сообщив о происшествии дежурному центра оперативного управления для дополнительного оповещения сотрудников МЧС и скорой, росгвардейцы приняли решение проверить, не нужна ли жильцам помощь. Через приоткрытое окно они проникли внутрь строения, которое оказалось сильно задымлено, огонь перекинулся уже на второй этаж.Подсвечивая фонариками, патрульные обследовали первый этаж и в одной из комнат обнаружили спящих хозяев, а также ребенка, которого старший сержант Максим Катунин сразу завернул в плед и на руках вынес на улицу. Прапорщик Андрей Овсянников и младший сержант Данила Савин помогли эвакуироваться взрослым.После прибытия пожарных сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации возгорания, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества пострадавших. В настоящее время руководством управления вневедомственной охраны по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.