В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время предотвратил крупную кражу ювелирных изделий

148

В свой выходной день старший полицейский Сызранского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области прапорщик Вадим Душухин находился вместе с семьей в торговом центре, расположенном на улице 50 лет Октября города Сызрань.Проходя мимо павильона, торгующего ювелирными изделиями, прапорщик Душухин заметил, как один из посетителей тайно похитил с прилавка лоток с золотыми украшениями. Спрятав имущество под рубашкой, злоумышленник попытался скрыться.Мгновенно сориентировавшись в ситуации, страж правопорядка задержал мужчину и попросил продавцов нажать «тревожную кнопку» для вызова ближайшего экипажа вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии передали задержанного 39-летнего жителя Тольятти своим коллегам из полиции.Сумма ущерба, нанесенного торговой точке, составила бы порядка 200 тысяч рублей. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Руководством Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении прапорщика Вадима Душухина.