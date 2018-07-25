В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время предотвратил крупную кражу ювелирных изделий
25 июля 2018 10:31
148
В свой выходной день старший полицейский Сызранского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области прапорщик Вадим Душухин находился вместе с семьей в торговом центре, расположенном на улице 50 лет Октября города Сызрань.
Проходя мимо павильона, торгующего ювелирными изделиями, прапорщик Душухин заметил, как один из посетителей тайно похитил с прилавка лоток с золотыми украшениями. Спрятав имущество под рубашкой, злоумышленник попытался скрыться.
Мгновенно сориентировавшись в ситуации, страж правопорядка задержал мужчину и попросил продавцов нажать «тревожную кнопку» для вызова ближайшего экипажа вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии передали задержанного 39-летнего жителя Тольятти своим коллегам из полиции.
Сумма ущерба, нанесенного торговой точке, составила бы порядка 200 тысяч рублей. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Руководством Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении прапорщика Вадима Душухина.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 июля 2018 20:56
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС. Закон
341
24 июля 2018 02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии. Закон
689
24 июля 2018 01:48
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников. Закон
401
23 июля 2018 22:32
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим. Закон
495
23 июля 2018 15:27
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие. Закон
331
23 июля 2018 14:34
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года,... Закон
288
Происшествия
25 июля 2018 11:23
Преступники пытались похитить углеводороды с территории пункта налива. Происшествия
106
25 июля 2018 10:31
В магазине один из посетителей тайно похитил с прилавка лоток с золотыми украшениями. Происшествия
147
25 июля 2018 10:00
Пассажиры поспешно покинули салон. Происшествия
158
Криминал
25 июля 2018 11:58
Завершено расследование уголовного дела. Криминал
76
25 июля 2018 10:53
С 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи. Криминал
185
24 июля 2018 12:01
Водителем оказался иностранный гражданин. Криминал
196
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
765
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
583
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
627
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
795
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2383
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2819
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1259
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1192
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2915
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1976
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3139
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
447
Мероприятия