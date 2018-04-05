Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти иномарка Datsun ON-DO врезалась в контактную опору Пострадала пассажирка - пожилая женщина.
В Тольятти иномарка Datsun ON-DO врезалась в контактную опору
Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка
Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка
Сбербанк снизит ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»
Сбербанк снизит ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»
В Тольятти и Ставропольском районе отмечено повышенное загрязнение воздуха и туман
В Тольятти и Ставропольском районе отмечено повышенное загрязнение воздуха и туман
В Тольятти житель Самары пытался ограбить сотрудницу больницы
В Тольятти житель Самары пытался ограбить сотрудницу больницы
Двое братьев украли аккумуляторную батарею у жителя Жигулевска Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Двое братьев украли аккумуляторную батарею у жителя Жигулевска
Самарский завод испечет к Пасхе более 200 тысяч куличей Продукцию доставят в торговые сети Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей.
Самарский завод испечет к Пасхе более 200 тысяч куличей
На пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре погиб человек С огнем боролись 43 человека.
На пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре погиб человек С огнем боролись 43 человека.
сегодня  Четверг, 5 апреля, 11:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/04:
USD 57.76
0.22
EUR 70.96
0.04
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре

5 апреля 2018 10:02
123
В Самарской области сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре
Он потушил возгорание в квартире до прибытия работником пожарной охраны.

В свободное от службы время старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Богатовского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Олег Абрамов находился в своей квартире, расположенной в доме на улице Чапаева. Внезапно прапорщик полиции почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что сильный дым идет в подъезд из-под двери соседней квартиры. Прапорщик Абрамов сообщил об инциденте в пожарную охрану и предпринял меры к ликвидации чрезвычайной ситуации. На стук и крики никто не среагировал. После того, как сотрудник Росгвардии прислушался, из квартиры до него донесся слабый стон. Поняв, что кому-то срочно требуется помощь, Олег Абрамов выбил дверь и увидел лежавшего на полу соседа – мужчина 1988 года рождения находился в бессознательном состоянии.

Прапорщик полиции вынес пострадавшего в безопасное место. Защитившись от дыма, он прошел на кухню. К этому моменту уже горела часть мебели. Олег Абрамов отключил газ, после чего потушил возгорание подручными средствами до прибытия работников противопожарной службы.

Благодаря своевременным действиям сотрудника Росгвардии возможно, была спасена человеческая жизнь. В настоящее время руководством Управления вневедомственной охраны рассматривается вопрос о поощрении Олега Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
4 апреля 2018  23:36
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
  Закон
295
4 апреля 2018  23:16
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб.
Бывшего адвоката и ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) посадили за мошенничество
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб.  Закон
335
4 апреля 2018  19:35
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.
В Самаре женщина задержана за посредничество в передаче взятки за оформление военного билета
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.  Закон
217
4 апреля 2018  18:58
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции.
В Новокуйбышевске иностранца оштрафовали за оскорбление полицейского
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции.  Закон
238
4 апреля 2018  18:45
Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей.
Тольяттинец отсидит 5,5 лет за то, что сел пьяным за руль и стал виновником гибели двух мужчин
Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей.    Закон
174
4 апреля 2018  18:24
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном.
В Сергиевском районе сотрудник полиции выдавал водительские права фиктивным ученицам автошколы за взятку
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном.   Закон
238
4 апреля 2018  17:58
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
Два жителя Красноглинского района пойдут под суд за попытку сбыть более 1 килограмма "синтетики"
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.  Закон
193
Весь список
Происшествия
5 апреля 2018  11:45
В Тольятти иномарка Datsun ON-DO врезалась в контактную опору Пострадала пассажирка - пожилая женщина.
В Тольятти иномарка Datsun ON-DO врезалась в контактную опору
Пострадала пассажирка - пожилая женщина. Происшествия
17
5 апреля 2018  10:50
На пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре погиб человек С огнем боролись 43 человека.
На пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре погиб человек С огнем боролись 43 человека.
С огнем боролись 43 человека. Происшествия
215
5 апреля 2018  10:20
На ул. Революционной в Самаре ночью горел автомобиль
На ул. Революционной в Самаре ночью горел автомобиль
Устанавливают причину пожара. Происшествия
288
Весь список
Криминал
5 апреля 2018  11:15
В Тольятти житель Самары пытался ограбить сотрудницу больницы
В Тольятти житель Самары пытался ограбить сотрудницу больницы
Он схватил пакет с косметичкой и хотел сбежать. Криминал
52
5 апреля 2018  11:05
Двое братьев украли аккумуляторную батарею у жителя Жигулевска Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Двое братьев украли аккумуляторную батарею у жителя Жигулевска
Им грозит до 5 лет лишения свободы. Криминал
44
4 апреля 2018  13:49
В Кинельском районе пьяный мужчина с ножом пытался отобрать у пенсионера ящик с инструментами пенсионера
В Кинельском районе пьяный мужчина с ножом пытался отобрать у пенсионера ящик с инструментами
Потерпевший, вызвав полицию, самостоятельно обезвредил злоумышленника. Криминал
166
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1501
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
862
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
775
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1676
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
966
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1066
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1650
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
1001
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4306
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2434
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2917
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2800
Весь список

Мероприятия
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время матча «Крылья Советов» - «Спартак»
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

888

Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей

675

В Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху

334
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2813

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1585

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1418
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда