В Самарской области сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре

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В свободное от службы время старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Богатовского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Олег Абрамов находился в своей квартире, расположенной в доме на улице Чапаева. Внезапно прапорщик полиции почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что сильный дым идет в подъезд из-под двери соседней квартиры. Прапорщик Абрамов сообщил об инциденте в пожарную охрану и предпринял меры к ликвидации чрезвычайной ситуации. На стук и крики никто не среагировал. После того, как сотрудник Росгвардии прислушался, из квартиры до него донесся слабый стон. Поняв, что кому-то срочно требуется помощь, Олег Абрамов выбил дверь и увидел лежавшего на полу соседа – мужчина 1988 года рождения находился в бессознательном состоянии.Прапорщик полиции вынес пострадавшего в безопасное место. Защитившись от дыма, он прошел на кухню. К этому моменту уже горела часть мебели. Олег Абрамов отключил газ, после чего потушил возгорание подручными средствами до прибытия работников противопожарной службы.Благодаря своевременным действиям сотрудника Росгвардии возможно, была спасена человеческая жизнь. В настоящее время руководством Управления вневедомственной охраны рассматривается вопрос о поощрении Олега Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.