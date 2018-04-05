В Самарской области сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре
5 апреля 2018 10:02
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В свободное от службы время старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Богатовского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Олег Абрамов находился в своей квартире, расположенной в доме на улице Чапаева. Внезапно прапорщик полиции почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что сильный дым идет в подъезд из-под двери соседней квартиры. Прапорщик Абрамов сообщил об инциденте в пожарную охрану и предпринял меры к ликвидации чрезвычайной ситуации. На стук и крики никто не среагировал. После того, как сотрудник Росгвардии прислушался, из квартиры до него донесся слабый стон. Поняв, что кому-то срочно требуется помощь, Олег Абрамов выбил дверь и увидел лежавшего на полу соседа – мужчина 1988 года рождения находился в бессознательном состоянии.
Прапорщик полиции вынес пострадавшего в безопасное место. Защитившись от дыма, он прошел на кухню. К этому моменту уже горела часть мебели. Олег Абрамов отключил газ, после чего потушил возгорание подручными средствами до прибытия работников противопожарной службы.
Благодаря своевременным действиям сотрудника Росгвардии возможно, была спасена человеческая жизнь. В настоящее время руководством Управления вневедомственной охраны рассматривается вопрос о поощрении Олега Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
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