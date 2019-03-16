В Самарской области ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме
16 марта 2019 12:00
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Шестилетний ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Миронова поступило в 16.02. За 15 минут пожар был ликвидирован, его площадь составила шесть квадратных метров.
В результате пожара погиб ребенок - мальчик 2013 года рождения, скончался в карете скорой помощи, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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