В Самарской области разыскивают пропавшую больше месяца назад женщину

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Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают 39-летнюю Наталью Непеину, которая 3 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. По данным полицейских, женщина является уроженкой Ульяновской области, а в последнее время жила в Сызрани. На вид пропавшей 40−45 лет, рост 160−170 см, среднего телосложения, прямые крашенные в темный тон волосы, глаза карие. Последний раз ее видели одетой в разноцветный сарафан и белые шлепки, сообщает облМВД.Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, сообщить об этом по телефонам: 8 (8464) 35−58−36, 8 (8464) 35−50−00, 8 (8464) 33−38−66 и в МУ МВД России «Сызранское» (Сызрань, улица Кирова, дом 7) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или в ближайший территориальный отдел полиции.