В Самарской области приставы помогли рабочим вернуть почти 34 миллиона рублей

88

За 8 месяцев 2018 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено 2 249 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму 73,3 миллиона рублей. Фактическим исполнением окончено 1 637 исполнительных производства на сумму 27,6 миллиона рублей. Частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам свыше 6 миллионов рублей. Кроме того, в отношении должников по заработной плате судебными приставами было возбуждено 3 уголовных дела, сообщает пресс-служба ведомства.