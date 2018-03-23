В Самарской области приостановили деятельность магазина из-за гари и копоти в квартире

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Судебные приставы Самарской области приостановили деятельность торговой точки, где нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В магазине отсутствовала вытяжка, а копоть, гарь и запах мешали живущей этажом выше женщине.Гражданка П. проживает на втором этаже многоэтажного дома. Под ее квартирой находится магазин, в котором помимо розничной торговли занимаются изготовлением полуфабрикатов и выпечки. От этого в квартире женщины неприятно пахнет, а на балконе и окнах появляется налет и нагар. У гражданки П. ухудшилось здоровье, ведь по ее словам, чтобы гарь, запах и копоть не скапливались в помещении магазина, его сотрудники открывают дверь нараспашку и фиксируют ее. От этого в квартире становится только хуже. Женщина не раз обращалась к индивидуальному предпринимателю, сообщала ему о состоянии своего здоровья и просила принять меры к устранению факторов вредного воздействия, хотя бы не жарить лук и рыбу. Однако предприниматель заявил, что будет делать то, что захочет. Об этом женщина говорила уже в суде, куда пришла за восстановлением своих прав.Рассмотрев все материалы дела, суд установил, что торговой точкой допущено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений, выразившееся в ухудшении условий проживания, отдыха, создания угрозы причинения вреда здоровью граждан. Оборудование в магазине (электрические печи, плиты, пекарский шкаф) является источником тепла и не оснащено локальными вытяжными системами. Кроме того, предприниматель использовал нежилое помещение, в котором по договору найма предусмотрено целевое использование квадратных метров — для организации розничной торговли. Сам он пояснил, что в помещении, где готовят полуфабрикаты, выпечку, вторые блюда, и где находится оборудование, не установлена система приточно - вытяжной вентиляции.В результате суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено соответствующее исполнительное производство, в рамках которого региональными судебными приставами было исполнено решение суда. Деятельность торговой точки приостановлена, дверь магазина опломбирована. Теперь женщине не придется испытывать неудобства.