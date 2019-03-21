В Самарской области потратились на оказание медицинской помощи умершим
21 марта 2019 10:52
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Счетная палата РФ обнаружила в 9 регионах России факты оплаты счетов за медицинскую помощь лицам, которые числились уже умершими на даты ее оказания. Среди этих территорий — и Самарская область, а также– Хабаровский край, Москва, Еврейская автономная область, Владимирская, Кировская, Московская, Свердловская и Челябинская области.
Данные приведены во 2-м бюллетене СП РФ. Более детальная информация, сколько таких случаев было зарегистрировано в каждом регионе или по России в целом, аудиторы не привели, сообщает СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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