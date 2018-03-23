В Самарской области полицейские подвели итоги операции «Розыск»
23 марта 2018 12:56
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В Самарской области прошла ежегодная межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Цель мероприятия – это розыск скрывшихся от следствия, дознания и суда преступников, розыск без вести пропавших лиц и установление личности неопознанных трупов.
В оперативно-профилактической операции активное участие приняли представители различных служб органов внутренних дел: уголовный розыск, участковые уполномоченные полиции, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, ГИБДД.
В результате комплекса организованных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали 49 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. Среди них три человека, находившихся в межгосударственном розыске за Министерствами внутренних дел государств – участников СНГ и государств дальнего зарубежья.
Задержаны трое подозреваемых в совершении грабежей, один – по подозрению в причастности к изнасилованию. Все задержанные лица скрывались от органов дознания, следствия и суда. При этом 26 злоумышленников находились в федеральном розыске.
Большое внимание во время проведения операции уделялось поиску без вести пропавших. Сотрудники полиции установили место нахождения 26 человек, в том числе 12 - находившихся в федеральном розыске.
Так полицейские Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» установили местонахождение и вернули домой четырех человек, которые утратили связь с родственниками и считались без вести пропавшими.
Так же на территории обслуживания Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» итогом предпринятых комплексных мер стало задержание пятерых подозреваемых, находившихся в розыске, трое из которых находилось в Федеральном розыске.
В частности, на территории с. Жемковка была задержана уроженка г. Сызрани 1982 года рождения, совершившая преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и скрывшаяся от суда. Фигурантка была объявлена в розыск в январе этого года постановлением мирового судьи одного из судебных участков города Анапы, сообщает облМВД.
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