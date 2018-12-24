В Самарской области поезд насмерть сбил мужчину
24 декабря 2018 09:49
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В Самарской области сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге. В ночь на воскресенье, 23 декабря, мужчину сбил поезд. Об этом 63.RU пишет на источник в Сызранском линейном отделе полиции на транспорте.
— Тело мужчины лежало на путях между станциями Сызрань-1 и Сызрань-2, — пояснили представители ведомства.
Стражам порядка предстоит установить причины его гибели.
pixabay.com
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