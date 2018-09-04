В Самарской области подведены итоги операции «Автотранспорт»

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Мероприятие было направлено на выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, выявление и задержание похищенных транспортных средств, установление мест хранения похищенного автотранспорта.В общей сложности в ходе проведения операции было задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел Самарской области: оперативники уголовного розыска, инспекторы ГИБДД, сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции.Во время проведения мероприятия полицейские обследовали автостоянки, гаражно-строительные кооперативы с целью установления мест отстоя похищенного автотранспорта. Проверено более 2 500 мест возможного хранения похищенного автотранспорта. Из них более 300 автостоянок, более 550 гаражно-строительных кооперативов, 317 торговых точек и рынков, порядка 530 автомастерских и станций технического обслуживания.Составлено 10 административных протоколов за нарушение законодательства в сфере предоставления услуг по обслуживанию автомобилей: 9 мест приема металлолома осуществляли свою деятельность без разрешительной документации и одна точка авторазбора, осуществляла свою деятельность без разрешительной документации.За время операции сотрудники полиции раскрыли 4 кражи и 4 угона транспортных средств, задержали 5 человек, по подозрению в совершении преступлений, вернули владельцам 3 транспортных средства.Так, в частности, в Железнодорожном районе ночью 20 августа текущего года была совершена кража автомобиля ВАЗ 21093. По подозрению в совершении хищения сотрудники уголовного розыска Отдела полици №9 Управления МВД России по г. Самаре задержали молодого человека 2000 года рождения. Транспортное средство возвращено владельцу.В Красноглинском районе областной столицы в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля «Hyundai Solaris». Транспортное средство было похищено в поселке прибрежный у женщины 1977 года рождения.Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области и ИДПС ГИБДД по г. Жигулевску задержали автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado 150» с признаками изменения идентификационных номеров узлов и агрегатов.Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщает облМВД.Фото pixabay.com