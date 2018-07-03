В Самарской области побит очередной температурный рекорд

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В понедельник, 2 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.Рекорд поставлен в Тольятти — там воздух прогрелся до 36.1°С. Предыдущий рекорд был в 1954 году. Аналогичная ситуация в с. Новодевичье — до 34.3°С. В прошлый раз такие показатели отмечались в 1937 году и 1954.В Кинель-Черкассах жара дошла до 35.9°С, в Челно-Вершинах — до 34.4°С, в Клявлино — до 33.8°С.