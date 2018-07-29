В Самарской области около села Старая Рачейка потерялась семейная пара с ребенком
29 июля 2018 10:40
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На днях в лесном массиве около села Старая Рачейка проводились поиски семейной пары, отправившейся на прогулку с ребенком 2017 года рождения. О том, что они заблудились, в ЕДДС Сызранского района позвонил сам глава семьи. К тому времени потерявшиеся уже час блуждали по лесу и не могли найти из него выход. С позвонившим была установлена мобильная связь на все время поиска. Мужчина смог пояснить в каком районе они зашли в лес и, что рядом с ними находится линия электропередачи. Дежурный караул ПСЧ №130 – местные жители хорошо знают эту местность. Это сузило круг поиска и определило примерное местонахождение семьи, которой настоятельно рекомендовали не покидать свое местонахождение. По следам от детской коляски спасательным службам пришлось пройти несколько километров, тем временем при помощи пожарного автомобиля подавали специальные звуковые сигналы. Через час после звонка потерявшихся нашли и вывели из леса. Медицинская помощь им не понадобилась и через 20 минут их доставили в село, пишет "Маленькая Сызрань".
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