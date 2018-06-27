В Самарской области объявили штормовое предупреждение

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, при грозе усиление северного ветра 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером 27 июня.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.