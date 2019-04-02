В Самарской области ночью водитель насмерть сбил пешехода

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Смертельное ДТП произошло в Самаре. Ночью 1 апреля водитель 1968 года рождения (водительский стаж 32 года), управляя автомашиной «Лада Приора» двигался по автодороге, ведущей со стороны поселка Прибрежный в направлении трассы М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщает облМВД.