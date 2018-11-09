В Самарской области начата доследственная проверка по факту взрыва зенитного снаряда,

106

Сегодня, примерно в 16 часов, при проведении разгрузочных работ на территории Приволжского государственного испытательного полигона боеприпасов, находящегося в городе Чапаевск Самарской области, произошла детонация зенитного снаряда, в результате которого пострадало 4 человека, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно – криминалистическая группа, которая в ближайшее время приступит к осмотру места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.