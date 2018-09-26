В Самарской области начался отопительный сезон
26 сентября 2018 13:00
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Первым к подаче отопления приступил Похвистневский район, тепло в дома дали не дожидаясь холодов и нормативных сроков.
В других муниципалитетах Самарской области работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии, сообщает региональное правительство.
На 24 сентября готовность объектов, расположенных на территории Самарской области, к осенне-зимнему периоду составляет:
— тепловые сети — 98,2%;.
— котельные — 99%;.
— жилой фонд — 99,6%;.
— водопроводные сети — 97%;.
— лечебные учреждения — 96,2%;.
— учреждения образования — 99,3%;.
— учреждения культуры — 98,6%.
В первую очередь тепло дадут на объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады, затем — в многоквартирные дома, административные и промышленные здания, пишет АиФ Самара.
Фото pixabay.com
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