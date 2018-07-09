В Самарской области на Волге перевернулась лодка с 5 людьми
9 июля 2018 10:28
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В воскресенье, 8 июля, в самый разгар непогоды на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там перевернулась лодка с тремя взрослыми и двумя детьми. К счастью, трагедии удалось избежать – капитан пассажирского теплохода «ОМ», который двигался по маршруту Подвалье – Тольятти, заметил потерпевших бедствие и поспешил им на помощь. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- «Омик» отошёл от Климовки, и по пути на Автоград прямо посреди Волги была обнаружена перевёрнутая лодка. Один из потерпевших крушение махал веслом, призывая на помощь. Пострадавших подняли на корабль, согрели. Они находились в воде около 40 минут! Лодку перевернули и привязали к кораблю. По возможности собрали оставшиеся на плаву вещи, - рассказали пассажиры теплохода.
Спустя некоторое время на место происшествия прибыли спасатели и речная полиция. Перевернутое судно привязали к лодке полицейских, а пострадавших пересадили на лодку спасателей. Все спасательные работы были завершены в течение 50 минут, пишет "КП в Самаре".
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