В Самарской области местный житель незаконно продавал программное обеспечение

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Сотрудниками группы безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский» в ходе оперативных мероприятий выявлен факт нарушения авторских и смежных прав.В отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что в сети Интернет обнаружил объявление о продаже программы для проектирования по очень низкой цене. При работе по информации, полицейские провели «проверочную закупку», в ходе которой, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на ул. Чехова города Кинель, приобрели программное обеспечение на флеш-карте у жителя села Большая Черниговка Самарской области, 1989 года рождения.Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности подозреваемого, превысил 2 миллиона 100 тысяч рублей, что является особо крупным размером.В отношении официально нигде не работающего мужчины Следственным отделом по городу Кинель СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.