В Самарской области местный житель незаконно продавал программное обеспечение
20 марта 2019 09:48
118
Сотрудниками группы безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский» в ходе оперативных мероприятий выявлен факт нарушения авторских и смежных прав.
В отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что в сети Интернет обнаружил объявление о продаже программы для проектирования по очень низкой цене. При работе по информации, полицейские провели «проверочную закупку», в ходе которой, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на ул. Чехова города Кинель, приобрели программное обеспечение на флеш-карте у жителя села Большая Черниговка Самарской области, 1989 года рождения.
Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности подозреваемого, превысил 2 миллиона 100 тысяч рублей, что является особо крупным размером.
В отношении официально нигде не работающего мужчины Следственным отделом по городу Кинель СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
210
19 марта 2019 14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки. Закон
233
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
464
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
626
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
648
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
397
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
455
Происшествия
20 марта 2019 13:25
Откапывать проход домой людям пришлось самостоятельно. Происшествия
77
20 марта 2019 13:20
Пламя распространилось на площади 150 кв.м. Происшествия
84
20 марта 2019 13:03
Ему на помощь пришли спасатели. Происшествия
84
Криминал
19 марта 2019 10:42
Сотрудники Росгвардии задержали угонщика. Криминал
237
19 марта 2019 10:10
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 10 000 рублей. Криминал
219
19 марта 2019 09:54
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Криминал
243
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
375
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
360
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
806
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
540
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1485
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
594
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1589
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1770
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
961
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
876
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1326
Мероприятия