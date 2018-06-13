В Самарской области корова застряла на ограждении
13 июня 2018 12:27
Курьезное происшествие произошло в Самарской области. В Ставропольском районе корова застряла на ограждении. Об этом сообщили очевидцы.
— В селе Пискалы корова не смогла преодолеть отбойник. Так и стоит: одна пара копыт тут, другая — там, — рассказал мужчина.
Очевидцы незамедлительно превратили фотографию застрявшего животного в мем, подписав снимок «Ошибка 404 Not Found».
Ошибка 404 или Not Found («не найдено») — стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.
Сейчас сердобольные жители ищут владельца коровы в социальных сетях, пишет 63.ру.
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