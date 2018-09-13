В Самарской области из-за пьяного водителя в ДТП погиб человек

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В ночь на 13 сентября на 110 км + 600 м а/д Самара-Большая Черниговка водитель 1964 г.р., управляя а/м Лада Приора в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся по касательной с а/м Митсубиси Паджеро спорт под управлением водителя 1969 г.р., после чего допустил столкновение с а/м Хендай Элантра.От столкновения а/м Хендай совершила опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пассажир а/м Хендай 1955 г.р. скончался на месте ДТП, водитель а/м Хендай доставлен в лечебное учреждение с травмой головы, госпитализирован, сообщает облМВД.