В Самарской области ищут пропавшую пожилую женщину

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ОМВД России по Исаклинскому району разыскивается пропавшая без вести Петрова Таисия Серафимовна 09.12.1939 года рождения, уроженка и жительница села Мордово Аделяково Исаклинского района, которая 19 ноября 2018 г. ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубого цвета, волосы короткие светло-русые седые. Была одета: куртка черного цвета до колен на пуговицах, шерстяной платок ярко-желтого цвета, галоши черного цвета, платье бордового цвета с узорами. Передвигается с помощью палки, сотового телефона не имеет.Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8(84654) 21002 дежурная часть, или 89397088038 уголовный розыск ОМВД России по Исаклинскому району.