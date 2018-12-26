В Самарской области ищут мужчину из Кировской области

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УУР УМВД России по Кировской области разыскивается Каширских Александр Николаевич 18.11.1983 года рождения, который 11 октября 2018 года около 09:00 ушел из дома по адресу: Кировская область, пгт. Даровской, пер. Фабричный, д.7 и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза светлые.Был одет: куртка рабочая от спецодежды коричневого цвета с капюшоном, штаны повседневные серо-зеленого цвета, сапоги зимние темного цвета. Склонен к злоупотреблению спиртных напитков.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: (8332) 589-530 (ДЧ УМВД России по Кировской области) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).