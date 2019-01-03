В Самарской области добровольно сдали 38 единиц оружия

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В течение 2018 года жители Самарской области добровольно сдали 38 единиц оружия, более 10 тысяч патронов и 2 гранаты. Прием на возмездной основе запрещенных к свободному обороту предметов производился в рамках программы, утвержденной региональным правительством.Стоит отметить, что в 2018 году Управлением Росгвардии по Самарской области совместно с региональным ГУ МВД были согласованы изменения в постановление Правительства Самарской области от 30.04.2014 №242 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Они касались увеличения в два раза денежных выплат за добровольно сданные предметы вооружения. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получал 3000 рублей, за гражданское нарезное оружие – 6000. Аналогичная сумма причиталась за пистолет или револьвер, за добровольно сданный автомат или пулемет выплата составила бы 12 000 рублей.По всем фактам добровольной сдачи предметов вооружения сотрудниками полиции проведены проверки. Соответствующие заключения представлены в ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области. Общая сумма денежных вознаграждений, указанная в заключениях, составила почти 300 тысяч рублей.