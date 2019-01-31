В Самарской области директор муниципального учреждения подозревается в получении взяток почти на 1,3 млн
31 января 2019 10:24
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Возбуждено три уголовных дела в отношении директора муниципального автономного учреждения «Центр материально – технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Отрадный Самарской области».
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый неоднократно получал взятки в виде денежных средств на общую сумму более 1 миллиона 296 тысяч рублей от представителей организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств в счет оплаты по контрактам, заключенным между возглавляемым им Учреждением и ООО на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт помещений образовательных учреждений».
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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