В Самарской области автомобилистка перевернула иномарку в кювет, трое пострадавших

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Днем 25 июля в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП. Женщина 1986 года рождения, управляя автомашиной «KIA Soul», двигалась по автодороге «Кинель-Черкассы-Урал».По предварительной информации полицейских, на 12 км данной автодороге, водитель не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд правый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 32-летняя водитель автомашины и 65-летняя и 4 летняя пассажиры. После оказания медицинской помощи пострадавшим было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.