В Самарской области: 5 машин столкнулись на трассе М5

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Авария произошла в Волжском районе в воскресенье, 21 октября.«Киа Оптима», двигался по автодороге «Подъезд к г. Самара от автодороги «М-5 Урал»» со стороны поселка Новосемейкино в сторону города Самара. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель не учел безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», под управлением женщины 1963 года рождения. После столкновения «Киа Рио» продолжил движение и столкнулся с впереди едущей автомашиной «Лада Х Рей» под управлением 56-летнего мужчины, которая после удара опрокинулась на правый бок и столкнулась с автомобилем «Форд – Экоспорт» под управлением женщины 1969 года рождения. «Киа Оптима», продолжая движение, столкнулась с автомобилем «Мерседес С-180» под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили и после оказания медицинской помощи отпущены домой водитель автомобиля «Лада Х Рей» и 24-летняя пассажирка «Киа Оптима». Еще один пассажир «Киа Оптима» - мужчина 1973 года рождения госпитализирован.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области