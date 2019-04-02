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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре затопило станцию метро «Московская»

2 апреля 2019 12:56
127
В Самаре затопило станцию метро «Московская»
Прямо с потолка на платформу стекала вода.

Жители Самары стали свидетелями подтопления на станции метро «Московская». Прямо с потолка на платформу стекала вода.
— Вода лилась на платформу и пути. Даже никакие ведра не подставили, — рассказали очевидцы.

В департаменте транспорта корреспонденту 63.RU ответили, что сейчас в ведомстве составляют программу ремонта и развития инфраструктуры метрополитена.

Фото: Подслушано | Самара/vk.com

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