В Самаре задержан гражданин соседней республики, объявленный в федеральный розыск

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Находившегося в федеральном розыске мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Самарский район областного центра. Следовавшие по улице Куйбышева стражи правопорядка обратили внимание на двух мужчин, которые попытались скрыться при виде их служебного автомобиля.Сотрудники Росгвардии решили узнать причины такого странного поведения и остановили пешеходов. Установив личности мужчин, патрульные выяснили, что один из них – 57-летний гражданин одной из соседних республик, более пяти месяцев находится в федеральном розыске. Его искали представители правоохранительных органов другого государства как скрывшегося должника.Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска, сообщает регуправление Росгвардии.