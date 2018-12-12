В Самаре задержали пассажира, который вез наркотики

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На днях в Куйбышевском районе Самары сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение Правил дорожного движения была остановлена автомашина «ВАЗ-211540», пассажир которой не был пристегнут ремнем безопасности.Во время общения с полицейскими пассажир заметно нервничал, вследствие чего сотрудниками Госавтоинспеции было принято решение о досмотре мужчины на наличие запрещенных предметов и веществ.В ходе досмотра в кармане куртки молодого человека был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого были таблетки неизвестного происхождения, которые были изъяты и направлены на экспертизу.По результатам проведенного исследования выяснилось, что в составе содержимого имеется наркотическое вещество МДМА общей массой 5, 42 грамма.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.