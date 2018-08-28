В Самаре задержали группу наркоторговцев

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В Самаре окончено расследование уголовного дела о попытке незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере.Правоохранителями установлено, что противоправная деятельность осуществлялась с сентября 2016 года по август 2017 года на территории областного центра с соблюдением строгой конспирации для обеспечения безопасности ее участников.По версии следствия, предполагаемый организатор группы - житель Самарской области 1974 года рождения, разработал схему бесконтактного незаконного сбыта синтетических наркотических средств путем организации тайников «закладок»,через интернет-магазины. В противоправную деятельность обвиняемый вовлек 4 жителей Самарской области - троих мужчин и и одну женщину 1998 года рождения, обязанности которых были четко распределены.Злоумышленники были задержаны полицейскими в сентябре 2017 года. В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъято около 600 граммов наркотических веществ, средства сотовой связи и банковские карты.Трое обвиняемых арестованы, розыск еще одного злоумышленника продолжается. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.Фото pixabay.com