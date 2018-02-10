В Самаре вспоминают 57 погибших сотрудников ОВД в пожаре на Куйбышева, 42
10 февраля 2018 11:25
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19 лет назад в Самаре случилось страшное: огненный ад унес жизни 57 человек. 10 февраля погибли сотрудники органов внутренних дел, которые оказались заложниками трагических обстоятельств.
Практически в течение суток — с 10 на 11 февраля — горело здание управления внутренних дел по Самарской области, которое располагалось на улице Куйбышева , 42.
Обычно к 17:30–18:00 в здании на Куйбышева, 42, было пустынно, оставались только дежурные сотрудники. Но в тот день, в среду, 10 февраля, весь главк был на месте. Это около 400 человек...
В интернете много всяких версий о якобы истинных причинах пожара. Почти все сводятся к поджогу: слишком много было людей, которые хотели, чтобы доказательства их вины перед государством, жителями Самары никто и никогда не увидел.
Сохранились свидетельства выживших очевидцев. Многие из них выбрасывали из окон материалы уголовных дел, экспертиз и другие документы... А потом уже пытались спастись сами.
Официальная версия — кто-то из сотрудников или посетителей здания 1936 года постройки бросил в урну непогашенный окурок. Якобы урна была пластиковая. Бумага в ней загорелась, пластик растаял, потёк к стенам, стены загорелись, пишет 63.ру.
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