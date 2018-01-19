В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оскорбившей сотрудника Росгвардии
19 января 2018 10:12
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Находившийся на маршруте патрулирования в Советском районе Самары экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о конфликте в одном из увеселительных заведений. Инцидент произошел в кафе, расположенном на улице 22 Партсъезда.
К прибывшим на место вызова патрульным за помощью обратился бармен заведения. Она сообщила, что в кафе находится женщина, которая пыталась спровоцировать драку с персоналом, нарушала общественный порядок. В процессе разбирательства посетительница вела себя неадекватно, оскорбляла сотрудников Росгвардии, находившихся при исполнении должностных обязанностей.
Стражи правопорядка передали женщину 1987 года рождения своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По собранным сотрудниками органов внутренних дел материалам Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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