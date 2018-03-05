В Самаре возбуждено уголовное дело по факту пожара с тремя погибшими

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Как сообщалось ранее, 1 марта 2018 года, примерно в 4 часа произошло возгорание дома, расположенного по улице Большая Караванная в Куйбышевском районе города Самары. После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, 1958 года рождения, а также женщины, 1969 года рождения и мужчины, которые проживали вместе с хозяином дома.По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно – медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.