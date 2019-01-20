В Самаре водитель сбил пенсионерку на ул. Революционной

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Накануне, 19 января водитель 1995 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ21099, ехал по ул.Революционная со стороны Московского шоссе. Напротив д. 48 по ул.Революционная, на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу пешеходам, переходящим дорогу, в результате чего совершил сбил женщину 1937 года рождения, которая переходила дорогу. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина 1937 года рождения, с места ДТП бригадой СМП доставлена в одну из городских больниц, госпитализирована. Дополнительные сведения: состояние проезжей части заснеженное.