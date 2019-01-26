В Самаре водитель сбил девочку, переходившую с матерью дорогу

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 26 января 2019 в 02.40 в Самаре.Водитель - мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода -девочку 2010 года рождения, которая в сопровождении матери переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП ребенок получил травмы головы, и автомобилем скорой медицинской помощи был доставлен в медучреждение.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.