В Самаре водитель сбил девочку, переходившую с матерью дорогу
26 января 2019 11:54
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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 26 января 2019 в 02.40 в Самаре.
Водитель - мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода -девочку 2010 года рождения, которая в сопровождении матери переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил травмы головы, и автомобилем скорой медицинской помощи был доставлен в медучреждение.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.
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