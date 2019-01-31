В Самаре водитель на Лексусе сбил двух девушек

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Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Самарской области 30 января в 15:30. Водитель 1981 года рождения, управлял автомобилем Лексус, двигался по ул. Московское шоссе в направлении ул. Московская, допустил наезд на двух пешеходов: девушку 1994 года рождения, и девушку 2002 года рождения.Они переходили проезжую часть ул. Московское шоссе по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП оба пешехода пострадали, бригадой скорой помощи доставлены в одну из городских больниц, где были госпитализированы. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.