В Самаре водитель автобуса № 34 избил пассажира
15 марта 2019 13:25
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В пятницу, 15 марта, житель Самары пострадал во время поездки в автобусе. Его избил водитель.
— Это случилось в автобусе № 34 на маршруте следования. Руководство предприятия сразу же отреагировало. Водителя уволили по дискредитирующим обстоятельствам, — сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».
Обстоятельства происшествия сейчас уточняют, как и сведения о состоянии пострадавшего пассажира, пишет 63.ру.
Жалобы на неадекватное поведение работников общественного транспорта в Самаре звучат довольно часто. Например, в январе очевидцы сообщили, что кондуктор автобуса № 66 высадила ребёнка на мороз из-за неисправной транспортной карты. Месяцем раньше уволили кондуктора, ударившего женщину.
Фото: pixabay.com
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