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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре в результате ДТП пострадали 7 человек

13 ноября 2018 14:50
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В Самаре в результате ДТП пострадали 7 человек
Из них в больницу доставлены пятеро.

В полицию поступило сообщение о том, что, в Советском районе областной столицы произошло ДТП с пострадавшими. Прибывшие сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия и оказали первую помощь раненым людям.

По предварительным данным полицейских, 12 ноября в 22:20 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан» с 2 пассажирами, двигаясь по ул. Витебская, на перекрестке с ул. Бобруйской не предоставила преимущества в движении транспортному средству и допустила столкновение с двигающимся по ул. Бобруйской автомобилем «Лексус», под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП пострадало 7 человек – водитель «Ниссана» с двумя пассажирами 1999 и 1998 годов рождения, а также 4 пассажира «Лексуса» 1996 и 1998 годов рождения. Из них 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, 2 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Ведется проверка по факту ДТП, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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