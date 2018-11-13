В Самаре в результате ДТП пострадали 7 человек

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В полицию поступило сообщение о том, что, в Советском районе областной столицы произошло ДТП с пострадавшими. Прибывшие сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия и оказали первую помощь раненым людям.По предварительным данным полицейских, 12 ноября в 22:20 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан» с 2 пассажирами, двигаясь по ул. Витебская, на перекрестке с ул. Бобруйской не предоставила преимущества в движении транспортному средству и допустила столкновение с двигающимся по ул. Бобруйской автомобилем «Лексус», под управлением 23-летнего водителя.В результате ДТП пострадало 7 человек – водитель «Ниссана» с двумя пассажирами 1999 и 1998 годов рождения, а также 4 пассажира «Лексуса» 1996 и 1998 годов рождения. Из них 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, 2 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью.Ведется проверка по факту ДТП, сообщает облМВД.Фото pixabay.com