В Самаре в доме горело межэтажное перекрытие

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2 февраля к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, пер. Магнитный.Горело межэтажное перекрытие на 1 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.Они за 20 минут справились с пожаром, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.