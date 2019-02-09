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В Самаре в ИК-5 из-за конфликта произошел пожар

9 февраля 2019 12:28
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В Самаре в ИК-5 из-за конфликта произошел пожар
В результате конфликта пострадало 15 осуждённых.

По предварительным данным, 8 февраля вечером в Федеральном казённом учреждении «Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» произошёл конфликт между осуждёнными, с последующим поджогом постельных принадлежностей. В результате конфликта пострадало 15 осуждённых, которые получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время возгорание потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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