В Самаре утром горел автомобиль

106

14 января утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Кишеневская.Горел автомобиль в гараже.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.