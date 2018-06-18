В Самаре участковый вернул домой пропавшую кошку
18 июня 2018 13:16
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Жительница Самары написала благодарность сотруднику полиции во «ВКонтакте» за то, что он помог вернуть домой любимую кошку семьи. Кошка выпала из окна во время прогулки по карнизу и убежала. Ее сумели найти через несколько дней, но животное спряталось в погреб под балконом первого этажа, выманить кошку не получалось. Попытки поговорить с хозяином квартиры также не увенчались успехом.
— В отчаянии семья решила обратиться за помощью к своему участковому уполномоченному. Капитан полиции Сергей Щелчков выслушал встревоженных владельцев кошки, уточнил адрес, где ее видели в последний раз. В тот же день, обходя свой административный участок, правоохранитель убедился, что животное можно достать только при помощи хозяина погреба, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По счастливому стечению обстоятельств мужчина в этот день находился дома. Участковый убедил его пустить в подвал хозяев «пленницы» и лично возглавил «операцию по спасению». Поначалу животное не давалось в руки, но хозяевам удалось уговорить свою питомицу. В итоге пушистая красавица оказалась в любящих руках.
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