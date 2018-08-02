В Самаре тушить пожар из-за пригоревшей пищи выезжали 8 пожарных

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Поздно вечером 1 августа по адресу: г.о. Самара, Промушленный р-н, ул. Тенисная, произошел пожар из-за пригорания пищи. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Пожар ликвидирован подручными средствами.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.