В Самаре тушили пожар в автомобиле на ул. Коммунистическая

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31 января рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Коммунистическая.Горела электропроводка в автомобиле..На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.