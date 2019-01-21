В Самаре тушили пожар в Железнодорожном районе

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21 января рано утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, 2-ой Карьерный переулок.Горела кровля частной бани 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.