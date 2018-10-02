В Самаре тушили пожар в Доме печати
2 октября 2018 10:33
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В понедельник, 1 октября, в Самаре произошёл пожар. Около 17:30 в Октябрьском районе загорелся Дом печати. Об пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
— Я заметил дым в окне на четвертом этаже. Очень сильно пахло палеными проводами или резиной, — рассказали очевидцы.
По словам местных жителей, днем в здание проникли подростки. Они видели, как школьники разбивали окна.
— В Доме печати горел мусор на площади 5 кв.м. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы спецтехники, — пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области. — Огонь удалось ликвидировать в 18:27.
Это не первый пожар, который возникает в заброшенном здании. В последний раз Дом печати горел летом прошлого года. А площадь самого крупного возгорания составила 3000 кв.м. Тогда у здания загорелась крыша. На месте работало больше ста спасателей. Представители управления МЧС по региону высказывали версию о поджоге.
Самарский дом печати построили в 1963 году. Здесь располагались редакции многих крупных газет Самары, печатались местные и федеральные издания, книги художественной и учебной литературы. Дом печати находился в собственности государства, а его сотрудниками являлись свыше 1000 человек.
Помимо недвижимости (цеха, складских и офисных помещений) на проспекте Карла Маркса, Дому печати принадлежали профилакторий и база отдыха.
Здание несколько лет находится в заброшенном состоянии. Его новые владельцы пока не раскрывают планов на него.
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