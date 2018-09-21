В Самаре тушили пожар на ул. Ташкентской

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В пятницу, 21 сентября в рано утром поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. ТашкентскаяГорели домашние вещи на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.