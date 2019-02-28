В Самаре троллейбус сбил пешехода

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ДТП произошло в Промышленном районе Самары вечером 27 февраля. Женщина 1967 года рождения, управляя троллейбусом, двигаясь по ул. Стара-Загора, в направлении ул. Ново-Вокзальная, допустила наезд на пешехода – мужчину 1955 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода.В результате ДТП пешеход пострадал, бригадой скорой помощи с места ДТП госпитализирован в одну из городских больниц. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.