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В Самаре транспортные полицейские вернули пассажиру авиарейса утерянные им 10 000 долларов США

7 марта 2019 12:53
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В Самаре транспортные полицейские вернули пассажиру авиарейса утерянные им 10 000 долларов США
Их поднял другой гражданин.

В Самаре благодаря слаженной работе и оперативности сотрудников транспортной полиции пассажиру была возвращена крупная денежная сумма.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту г. Самары поступило телефонное сообщение от гражданина 1968 г.р., который заявил о пропаже у него после перелета рейсом Самара - Стамбул денежных средств в размере 10 000 долларов США.

Транспортные полицейские с помощью записей систем видеонаблюдения международного аэропорта "Курумоч" установили гражданина, улетавшего тем же рейсом, который после того, как потерпевший ушел на посадку, что-то поднял с пола. Вскоре сотрудники полиции совместно с работниками аэропорта «Курумоч» установили личность данного гражданина. Выяснилось, что он улетел тем же рейсом и уже вернулся в Самару. Сотрудники ЛОП в аэропорту г. Самары выехали к нему по месту проживания. Гражданин выдал найденные деньги полицейским, после чего они были возвращены законному владельцу.


Фото: pixabay.com
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